Японские исследователи обнаружили кишечную бактерию, предотвращающую ожирение

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Токио, 17 февраля (Jiji Press) — Группа японских исследователей обнаружила бактерию, которая может улучшить кишечную среду человека и предотвратить ожирение, что добавляет оптимизма в отношении разработки новых методов лечения и профилактики ожирения и диабета.

Известно, что чрезмерное потребление сахарозы, или, в частности, сахара, приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения нарушений обмена веществ, таких как диабет.

Между тем, исследовательская группа, в состав которой вошли ученые из Киотского университета, Токийского университета сельского хозяйства и технологий и других университетов, ранее сообщала, что пребиотики, связанные с экзополисахаридом (ЭПС), вырабатываемым одним из видов молочнокислых бактерий, обеспечивают существенные метаболические преимущества для хозяина. ЭПС не переваривается в тонком кишечнике.

Согласно последней статье группы, опубликованной в британском научном журнале Nature Communications, профессор Киотского университета Кимура Икуо и его коллеги на этот раз исследовали бактерии, продуцирующие ЭПС, в человеческих фекалиях, полученных от 472 человек с ожирением и без него, и обнаружили, что у доноров без ожирения, как правило, присутствует молочнокислая бактерия под названием Streptococcus salivarius.

Кроме того, они обнаружили, что бактерия производит большое количество EPS только из сахарозы и что произведенный EPS, или SsEPS, эффективно преобразуется в короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые ингибируют накопление жира.

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