Институт компании Kirin создал искусственную человеческую кожу с использованием iPS-клеток
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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Компания Kirin Holdings Co. сообщила об успешном создании модели искусственной кожи человека, содержащей иммунные клетки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).
По словам японской компании по производству продуктов питания и напитков, модель может точно воспроизводить проблемы кожи, вызванные воспалением, и, как ожидается, будет использоваться при разработке косметики.
Исследования Центрального научно-исследовательского института Kirin, Fancl Corp., подразделения Kirin Holdings, и Университета Дзюнтэндо впервые в мире привели к созданию способа внедрения иммунных клеток, полученных из iPS-клеток, в модель искусственной кожи.
Модель успешно воспроизвела биохимическую реакцию, напоминающую воспаление в естественной коже человека.
Kirin Holdings надеется, что это достижение приведет к разработке решений для лечения кожных проблем и расширению её бизнеса в сфере медицинских наук.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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