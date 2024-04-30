Прорыв в лечении инфаркта: человеческие стволовые клетки вернули работу сердца обезьянам
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Токио, 26 апреля (Jiji Press) -- Сердечная функция мартышек-крабоедов, перенесших сердечный приступ, восстановилась после трансплантации кластеров клеток сердечной мышцы, полученных из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых (iPS) клеток, сообщила японская исследовательская группа.
По данным группы, в которую входят исследователи из Университета Синсю, побочный эффект трансплантации в виде нарушения сердечного ритма встречался реже, чем в других исследованиях, проведенных ранее.
Группа наблюдала одну группу мартышек, которым трансплантировали большое количество кардиомиоцитов, полученных из iPS-клеток, другую группу, получившую небольшое количество, а также контрольную группу, которой ввели физраствор.
Трансплантированные клетки сердечной мышцы успешно прижились в ткани сердца мартышек уже через месяц после операции.
Группа обнаружила улучшение фракции выброса левого желудочка, которая показывает, насколько эффективно сердце прокачивает кровь по организму - этот показатель повысился примерно на 13 процентных пунктов через три месяца после трансплантации мартышкам большого количества клеток сердечной мышцы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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