Японские исследователи создали ткани яичников из эмбриональных стволовых клеток мышей

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Японская группа исследователей впервые в мире успешно разработала ткани яичников из эмбриональных стволовых клеток (ES-клеток) мыши в экспериментальном контейнере.

Яйцеклетка, которая выросла в тканях, была оплодотворена искусственно нормальной спермой, а затем имплантирована самке мыши. В результате родилось внешне здоровое потомство.

Исследование, проведенное командой под руководством профессора Университета Кюсю Хаяси Кацухико и доцента Ёсино Такаси, было опубликовано 16 июля в журнале Science.

Ранее Хаяси и другие разработали технологию превращения ES-клеток и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) в репродуктивные клетки. Однако репродуктивные клетки необходимо было либо перенести в яичник мыши, либо культивировать вместе с яичником, полученным от плода, чтобы вырастить яйцеклетки.

В последнем исследовании исследователи успешно создали клетки яичников из ES-клеток мыши и воспроизвели ткани яичников, включая яйцеклетки из составляющих их клеток.

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