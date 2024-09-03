В Японии рассматривают возможность проведения испытаний по лечению диабета 1 типа с использованием листов iPS-клеток
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Киото, 2 сентября (Jiji Press). Больница Киотского университета сообщила, что уже в следующем году начнет клинические испытания по трансплантации пластов клеток поджелудочной железы, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентам с тяжёлым диабетом 1 типа.
Ожидается, что лечение сократит или устранит необходимость инъекций инсулина для снижения уровня сахара в крови. Больница на западе Японии планирует расширить масштабы испытаний, чтобы реализовать коммерциализацию метода к 2030-м годам.
Сахарный диабет 1 типа – это заболевание, при котором клетки островков поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина, разрушаются, что затрудняет контроль уровня сахара в крови.
В Японии, как полагают, от 100 000 до 140 000 пациентов с этим заболеванием. Им нужны ежедневные инъекции инсулина.
В исследовании примут участие три пациента с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 20 до 64 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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