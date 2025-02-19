Япония намерена сократить выбросы парниковых газов на 60% к 2035 финансовом году
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Токио, 18 февраля (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что к 2035 финансовому году намерено сократить выбросы парниковых газов в стране на 60 процентов по сравнению с 2013 финансовым годом и на 73 процента к 2040 финансовому году для достижения углеродной нейтральности в 2050 календарном году.
Правительство заявило, что будет содействовать технологическим инновациям, чтобы активнее использовать источники энергии, которые весьма эффективны в сокращении выбросов, включая возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику.
Правительство также обязалось одновременно добиваться экономического роста и сокращения выбросов углерода.
Парижское соглашение по климату даёт странам срок до этого месяца, чтобы представить в ООН свои цели по сокращению выбросов к 2035 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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