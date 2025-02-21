Трамп высоко оценил альянс США и Японии в заявлении о битве за Иводзиму

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Вашингтон, 19 февраля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп высоко оценил союз своей страны с Японией в заявлении, опубликованном в ознаменование 80-й годовщины битвы за Иводзиму в последние дни Второй мировой войны.

«Несмотря на жестокую войну, союз США и Японии представляет собой краеугольный камень мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении.

Кровавая битва на этом тихоокеанском острове в период с февраля по март 1945 года унесла жизни около 21 900 японцев и около 6800 американцев. Иводзима, официально входящая в префектуру Токио и официально именуемая Иото, расположена примерно в 1250 километрах к югу от японской столицы.

Придерживаясь своей политики «Америка прежде всего» и транзакционной дипломатии, Трамп подчёркивал важность отношений между США и Японией с момента своего первого срока, который длился с 2017 по 2021 год.

На своей первой личной встрече с премьер-министром Японии Исибой Сигэру в Вашингтоне 7 февраля Трамп заявил, что Соединённые Штаты полностью привержены обеспечению безопасности Японии.

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