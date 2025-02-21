Школа под Киевом стремится к миру через изучение языков

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Киев, 21 февраля (Jiji Press). Школа недалеко от украинской столицы Киева с энтузиазмом относится к преподаванию японского и других иностранных языков, полагая, что в будущем войн не будет, если дружба будет укрепляться посредством международных обменов.

Используя учебники, предоставленные при поддержке Японии, ученики усердно занимаются в школе «Лингвист» в городе Ирпень, который подвергся серьёзным ракетным ударам в начале полномасштабного вторжения России почти три года назад.

◇ «Моя мечта — поехать в Японию»

«Я изучаю японский язык уже два года, потому что люблю японскую культуру». Таня Юрасик (13 лет) выступила с докладом на японском языке в Лингвистическом училище в Ирпене. Таня, появившаяся на презентации в наряде с цветами сакуры, сказала: «Моя мечта – однажды поехать в Японию».

Кристина Погорилец (13 лет), которая также изучает японский язык, сказала: «Иногда сложно запоминать кандзи, но это весело». Их глаза горели, когда они говорили о своём желании смотреть японские фильмы и аниме без субтитров.

В школе обучается около 2300 учеников с 1 по 11 класс. Школа уделяет особое внимание языковому образованию, и ученики могут посещать курсы таких языков, как английский, немецкий, испанский, арабский, китайский и японский. В настоящее время существует только один класс японского языка для учеников седьмого класса, но они надеются расширить его в будущем и активно участвовать в онлайн-обменах с японскими школами.

Правительство Японии предоставит Украине около миллиона учебников в 2024 году за счёт грантовой помощи, предоставленной Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Школа также получила учебники по украинской и зарубежной литературе для учеников пятых классов. Во время занятия ученики сравнивали стихи украинского народного поэта Тараса Шевченко с хайку Мацуо Басё и поднимали руки, чтобы выразить свое мнение.

◇ Разрушение школы: «Мы растерялись»

Директор школы Валентина Антоненко хорошо помнит возвращение из эвакуации в мае 2022 года после бегства российских войск из-под Киева. «Здание школы было полностью разрушено, и я сидела в своём кресле, совершенно потерянная. Окна были разбиты, крыша рухнула», – вспоминает она.

Здание школы впоследствии было восстановлено в короткие сроки при помощи из-за рубежа. Сразу после возобновления занятий некоторые ученики боялись, когда им приходилось эвакуироваться в убежища, но в последнее время все приспособились к ситуации.

В результате вторжения одиннадцать учеников школы потеряли родителей. Некоторые учителя потеряли своих мужей или сыновей на войне, и затянувшееся вторжение омрачает их жизнь.

«Украинцы гибнут, мы опустошены и плачем. Мы не можем оставаться спокойными, но мы не можем и закрыть двери, – сказал Антоненко. – Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить дружбу между детьми всех стран, потому что именно дети будут создавать будущее».

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