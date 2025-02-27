Местные органы власти Японии сталкиваются с чрезмерным туризмом под влиянием инфлюенсеров
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Токио, 26 февраля (Jiji Press). В Японии число иностранных путешественников растёт рекордными темпами, и местные органы власти изо всех сил пытаются справиться с наплывом туристов, вызванным влиятельными лицами в социальных сетях.
Число прибывающих посетителей стремительно растёт не только в известных туристических местах, но и в фотогеничных местах в сельской местности, включая места, где гора Фудзи видна за магазинами, и те, которые снимаются в фильмах. Даже уединённый горячий источник глубоко в горах принимает гораздо больше посетителей, чем ожидалось.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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