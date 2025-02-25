Япония продолжает искать стабильные источники СПГ спустя 3 года после начала полномасштабной войны в Украине

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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Япония испытывает проблемы с обеспечением стабильных поставок энергоносителей, сталкиваясь с последствиями полномасштабной агрессии России против Украины, которая началась три года назад.

В частности, жёсткая глобальная конкуренция на рынке сжиженного природного газа привела к резкому росту счетов за электроэнергию и газ, что серьёзно отразилось на финансах домохозяйств.

Японские энергетические и газовые компании делают всё, чтобы диверсифицировать источники СПГ для обеспечения стабильных поставок в условиях риска перебоев с импортом из России, на долю которой приходится почти 10% от общего объёма закупок СПГ в Японии.

Япония импортирует большую часть потребляемого ею СПГ.

По данным министерства промышленности, рыночные цены на СПГ, используемый в качестве топлива для тепловой энергетики и материалов для городского газа, росли с 2021 года и ещё больше выросли в 2022 году в связи с российским вторжением в Украину. В Азии цены на СПГ в 2022 году в среднем выросли примерно в шесть раз по сравнению с 2019 годом.

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