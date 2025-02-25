Япония продолжает искать стабильные источники СПГ спустя 3 года после начала полномасштабной войны в Украине
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Япония испытывает проблемы с обеспечением стабильных поставок энергоносителей, сталкиваясь с последствиями полномасштабной агрессии России против Украины, которая началась три года назад.
В частности, жёсткая глобальная конкуренция на рынке сжиженного природного газа привела к резкому росту счетов за электроэнергию и газ, что серьёзно отразилось на финансах домохозяйств.
Японские энергетические и газовые компании делают всё, чтобы диверсифицировать источники СПГ для обеспечения стабильных поставок в условиях риска перебоев с импортом из России, на долю которой приходится почти 10% от общего объёма закупок СПГ в Японии.
Япония импортирует большую часть потребляемого ею СПГ.
По данным министерства промышленности, рыночные цены на СПГ, используемый в качестве топлива для тепловой энергетики и материалов для городского газа, росли с 2021 года и ещё больше выросли в 2022 году в связи с российским вторжением в Украину. В Азии цены на СПГ в 2022 году в среднем выросли примерно в шесть раз по сравнению с 2019 годом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии пообещал продолжать поддержку Украины
- В Токио открылась Украинская торгово-промышленная палата: «Нужны рабочие места и экономическое восстановление»
- В Киевской гимназии восточных языков при поддержке японской компании открыли новый класс
- Япония ужесточает санкционный режим в отношении России