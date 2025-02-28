Исиба сообщил Трампу о намерении купить американские транспортные самолеты

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру во время встречи в начале февраля заявил президенту США Дональду Трампу, что надеется купить американские транспортные самолеты, сообщил источник в правительстве Японии.

По-видимому, Исиба имел в виду покупку больших транспортных самолётов C-17, которые в настоящее время эксплуатируются ВВС США, хотя он и не назвал конкретную модель.

В центре внимания переговоров на высшем уровне в Вашингтоне 7 февраля был вопрос о том, будет ли Трамп подталкивать Исибу к увеличению оборонного бюджета Японии. Считается, что премьер-министр выразил желание расширить закупки оборудования, произведенного в Соединённых Штатах, чтобы удовлетворить американскую сторону.

Хотя появление в Японии самолетов C-17 расширит возможности страны по перевозке грузов и персонала, это также создаст проблемы, поскольку в аэропортах страны имеется лишь ограниченное количество взлетно-посадочных полос, способных принимать такие самолеты.

Поскольку производство C-17 в США прекращено, Япония будет импортировать бывшие в употреблении самолеты, если план закупок будет реализован.

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