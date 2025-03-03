Исиба выразил обеспокоенность неудачей саммита Трампа и Зеленского
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил обеспокоенность в связи с неудачей саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы приложим усилия для предотвращения раскола в международном сообществе и нарушения единства стран Большой семёрки», – заявил Исиба журналистам в Токио.
Говоря о бурной встрече в Белом доме, Исиба сказал: «Это был довольно эмоциональный обмен мнениями. Дипломатия – это не только обмен эмоциями».
По его словам, оба лидера «договорились достичь мира как можно скорее».
Исиба призвал к терпению и состраданию, чтобы принести максимальную пользу обеим сторонам. «Такую дипломатию необходимо развивать для достижения мира», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку
- Япония направила военнослужащих Морских сил самообороны на учения по разминированию в Черном море под руководством США и Украины
- Северокорейский пленный рассказал, что воевал в Украине, думая, что сражается против южнокорейской армии