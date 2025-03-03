Исиба выразил обеспокоенность неудачей саммита Трампа и Зеленского

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Токио, 1 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил обеспокоенность в связи с неудачей саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы приложим усилия для предотвращения раскола в международном сообществе и нарушения единства стран Большой семёрки», – заявил Исиба журналистам в Токио.

Говоря о бурной встрече в Белом доме, Исиба сказал: «Это был довольно эмоциональный обмен мнениями. Дипломатия – это не только обмен эмоциями».

По его словам, оба лидера «договорились достичь мира как можно скорее».

Исиба призвал к терпению и состраданию, чтобы принести максимальную пользу обеим сторонам. «Такую дипломатию необходимо развивать для достижения мира», – сказал он.

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