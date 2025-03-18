Местные производители на выставке Экспо представят футуристические продукты

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Осака, 17 марта (Jiji Press). Предстоящая Всемирная выставка в префектуре Осака предоставляет возможность небольшим производителям западной префектуры Японии продемонстрировать миру свои передовые технологии.

Стремясь помочь людям решать проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, небольшие местные производители объединяют усилия в целях разработки продукции, при этом связующим звеном между ними является Торгово-промышленная палата Осаки.

Продукция, находящаяся на экспериментальной и испытательной стадиях, будет представлена ​​на выставке, которая пройдет на искусственном острове Юмэсима в заливе Осака в течение шести месяцев с середины апреля.

Эти продукты будут включать инвалидную коляску, сиденье которой всегда остается горизонтальным, в настоящее время разрабатываемую такими компаниями, как Nishito Spring Mfg. & Co., базирующейся в городе Осака, столице префектуры. Проблема существующих инвалидных колясок заключается в том, что сиденья наклоняются, когда кресла используются на склонах или гравийных дорожках, что доставляет неудобства пользователям.

Объединив соответствующие технологии, такие как обработка металла, для модернизации внутренней структуры существующего продукта, компании-партнёры преуспели в снижении нагрузки как для пользователей инвалидных колясок, так и для людей, которые им помогают. Они говорят, что их конечная цель – разработать инвалидную коляску, которая позволит пользователям почувствовать, как будто они парят в небе.

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