Император и императрица Японии посетят церемонию открытия Expo в Осаке в апреле

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетят префектуру Осака для участия в церемонии открытия Всемирной выставки 2025 года в апреле, сообщило Управление императорского двора.

11 апреля они увидят Grand Ring, огромную круглую крышу на месте проведения Osaka Expo, которая была сертифицирована как самая большая деревянная конструкция в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, и Osaka Healthcare Pavilion, экспозицию Expo, созданную местными органами власти. Они поговорят с официальными лицами организатора мероприятия.

Императорская чета посетит церемонию открытия в следующий день. Император Нарухито объявит Expo открытой. Наследный принц Акисино, который является почетным президентом мероприятия, и наследная принцесса Кико также присоединятся к церемонии.

Император и императрица также посетят павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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