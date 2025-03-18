На выставку Экспо в Осаке ещё до открытия будет продано, вероятно, более 10 миллионов билетов

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Осака, 17 марта (Jiji Press). Предполагают, что на Всемирную выставку 2025 года в Осаке на западе Японии будет продано более 10 миллионов предварительных билетов, заявил Токура Масакадзу, руководитель её организационной группы.

Токура, председатель Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года, заявил на пресс-конференции: «Мы приложим все усилия для стимулирования продаж в оставшийся месяц».

Ассоциация поставила цель продать 14 миллионов билетов заранее. К 12 марта было продано 8,21 миллиона билетов. Кроме того, два миллиона билетов заранее забронировали школы и другие группы.

По словам Токуры, который также является председателем Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), эта цифра «может и не достичь 14 миллионов, но превысит 11 миллионов».

Ассоциация планирует продать 23 миллиона билетов на мероприятие.

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