В Японии цифровая версия правительственного вестника признана официальным оригиналом

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). С 1 апреля вступил в силу японский закон об оцифровке официального вестника правительства «Кампо», согласно которому цифровая версия считается официальным оригиналом.

Япония начала публиковать официальную правительственную газету в 1883 году. Она используется для объявления о принятии законов, указов и договоров, а также для публикации информации о государственных закупках и публичных уведомлений корпораций в соответствии с законом о компаниях.

Выпуск цифровой версии начался в 1999 году, однако она рассматривалась лишь как приложение к бумажной версии, которая с самого начала была оригиналом.

Закон был принят в декабре 2023 года для повышения удобства и сокращения административной работы. Для тех, у кого нет доступа к интернету, бумажная версия будет выдаваться за плату в течение 90 дней с момента публикации оригинала.

«Этот сдвиг имеет «очень большое значение в истории официальной газеты», – заявил на пресс-конференции министр регионального возрождения Ито Ёситака, курирующий вопросы, связанные с официальной газетой.

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