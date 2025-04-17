Автомобильная компания Honda перенесёт производство Civic Hybrid в США
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Токио, 16 апреля (Jiji Press). Honda Motor Co. планирует перенести внутреннее производство гибридной модели седана Civic на свой завод в американском штате Индиана уже в июне, чтобы смягчить влияние американских пошлин.
Производство пятидверного хэтчбека-гибрида началось в феврале на заводе atutomaker в Сайтаме недалеко от Токио. К марту было выпущено около 3000 единиц.
Компания Honda посчитала, что будет эффективнее производить модель в США, учитывая американские пошлины.
Civic – один из самых продаваемых автомобилей Honda в США. Гибридная модель выиграла североамериканскую награду в категории легковых автомобилей в январе этого года.
Honda продолжит выпуск спортивной бензиновой модели Civic Type R на заводе в Сайтаме для японского и зарубежных рынков.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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