В мае ожидается повышение цен на 478 наименований продуктов питания
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Токио, 30 апреля (Jiji Press). Согласно исследованию Teikoku Databank Ltd., проведенному 30 апреля, в мае 195 крупных японских производителей продуктов питания планируют повысить цены на 478 наименований продукции, в основном на продукты из переработанного мяса, такие как ветчина и сосиски.
Ежемесячное количество продуктов питания, на которые вырастут цены, увеличится на 1,9% по сравнению с прошлым годом, и этот показатель растёт пять месяцев подряд.
Общее количество наименований подорожавших продуктов питания за первые пять месяцев 2025 года достигнет 14 409, а за весь 2024 год оно превысило 12 520.
«Помимо влияния роста цен на сырьё и нехватки рабочей силы, более высокие расходы на коммунальные услуги снова подстёгивают рост цен», – заявил представитель Teikoku Databank.
В мае Itoham Foods Inc. повысит цены на 60 продуктов, включая ветчину и колбасы, примерно на 2–18%, включая виртуальное повышение цен, достигнутое за счёт снижения содержания продукта в упаковке. House Foods Corp. повысит цены на 192 продукта, включая смеси карри.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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