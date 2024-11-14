В Японии рассматривают возможность предоставления пособий в размере 30 000 йен малоимущим домохозяйствам

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Токио, 13 ноября (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность предоставления пособий в размере 30 000 йен каждому домохозяйству с низким доходом, освобождённому от уплаты налога на жильё, в рамках запланированного экономического пакета, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Правительство планирует добавить 20 000 йен на ребёнка к пособиям, которые предназначены для поддержки малообеспеченных семей, сильно пострадавших от резкого роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Правительство намерено завершить пакет в этом месяце. Дополнительный бюджет на 2024 финансовый год, предназначенный для финансирования пакета, вероятно, выделит более 13 триллионов йен на расходы, что больше, чем 13 199,2 миллиарда йен по дополнительному бюджету предыдущего года.

Ожидается, что экономический пакет также будет включать план возобновления субсидий на покрытие расходов на электроэнергию и городской газ в январе следующего года с целью предоставления поддержки до марта.

В январе и феврале правительство планирует выделять 2,5 йен на киловатт-час электроэнергии и 10 йен на кубометр городского газа, что соответствует уровню октября этого года.

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