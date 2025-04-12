Цены на продукты питания с апреля 2025 года выросли более чем на 4000 наименований – влияние роста затрат на рабочую силу и логистику

Покупатели в Японии в последние годы отмечают постепенный рост цен на продукты питания. Даже если это всего лишь 10 или 20 йен за единицу товара, в целом сумма повышения цен может оказаться довольно ощутимой, если подсчитать общий рост расходов.

Опрос, проведенный аналитической компанией Teikoku Databank среди 195 крупных компаний по производству продуктов питания, показал, что в апреле 2025 года запланировано повышение цен на 4225 наименований продуктов питания и напитков, в основном на пиво и обработанные пищевые продукты. Четвёртый месяц подряд в этом году количество наименований товаров, на которые поднимутся цены, превышает показатель того же месяца прошлого года. Количество наименований превысило 4000 впервые за полтора года, с октября 2023 года.

По категориям продуктов питания наиболее распространённой категорией были «приправы», в основном продукты из мисо для приготовления пищи, – 2034 наименования, за которыми следовали «алкогольные и безалкогольные напитки» – 1222 наименования. Крупные производители одновременно повышают цены на баночное пиво, баночный тюхай и другие продукты из-за роста расходов на сырьё и транспортировку, также растут цены на кофейные напитки. Повышение цен затронет также 659 наименований обработанных пищевых продуктов, таких как замороженные продукты, ветчина и колбасы.

Темпы роста цен в течение всего 2025 года ускоряются – было объявлено о повышении цен в общей сложности на 11 707 наименований товаров до сентября, что составляет более 90% от уровня прошлого года в 12 520 наименований товаров. По сравнению с 2024 годом, когда общий рост цен удерживался на низком уровне, можно сказать, что способность компаний поглощать издержки за счёт собственных усилий достигает своего предела.

По прогнозам Teikoku Databank, «количество продуктов питания, цены на которые вырастут в 2025 году, уже в апреле превысит показатели предыдущего года, а общее количество за год может достичь около 20 000 наименований».

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