За и против изменения Конституции: митинги в день Конституции Японии

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Токио, 3 мая (Jiji Press) — В День Конституции в Японии 3 мая в Токио прошли массовые мероприятия сторонников и противников пересмотра Основного закона страны.

Защитники действующей Конституции собрались в парке района Кото, где, по данным организаторов, присутствовало около 38 000 человек. На митинге выступили представители оппозиционных партий, выдвинувшие лозунг: «Не допустить инициативы о пересмотре Конституции, использовать Конституцию для защиты мира, жизни, благосостояния и прав человека».

Танака Теруми (93), сопредседатель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), удостоенной в прошлом году Нобелевской премии мира, обратился к собравшимся: «За 80 лет после окончания войны мы не допустили ядерной войны. Прошу вас продолжить наши усилия».

Хонда Сёдзи (81) из города Сайтама, ежегодно участвующий в митинге, подчеркнул: «Важно строить мир на основе 9-й статьи Конституции. Для этого мы должны её защищать». После завершения мероприятия участники прошли маршем по окрестностям с флагами и плакатами.

В то же время сторонники пересмотра провели «27-й открытый конституционный форум» в здании Сабо Кайкан в районе Тиёда. По данным организаторов, в нём приняли участие около 21 000 человек, включая тех, кто присоединился через 19 региональных площадок и онлайн-трансляцию.

На форуме была принята резолюция, призывающая Либерально-демократическую партию и другие политические силы приступить к пересмотру Конституции, включая статью 9, в связи с усложнившейся международной обстановкой в сфере безопасности, в том числе из-за вторжения России в Украину. Премьер-министр и председатель ЛДП Исиба Сигэру в видеообращении заявил: «Партия приложит все усилия для внесения предложения о поправке в парламент».

55-летний служащий из города Ацуги префектуры Канагава, присутствовавший на форуме, высказал свою обеспокоенность: «Неизменная с послевоенного времени Конституция вызывает сомнения в её способности защитить граждан. Не следует ли изменить закон в соответствии с требованиями времени?»



















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