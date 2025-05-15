Toyota выпустит на рынок в Северной Америке новый электромобиль в 2026 году
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Нью-Йорк, 14 мая (Jiji Press). Японская компания Toyota Motor Corp. собщила, что выпустит новый электрический внедорожник C-HR в Северной Америке в 2026 году.
Третья модель электромобиля компании для рынка будет иметь максимальный запас хода 290 миль, или 467 километров на одной зарядке. Она будет иметь широкий доступ к зарядным точкам с использованием североамериканского стандарта зарядки Tesla Inc.
Новый C-HR, выполненный в стиле купе, обеспечит стабильное управление автомобилем.
Электромобильная версия C-HR продается в Европе с марта как C-HR+. В Северной Америке Toyota продавала модели с бензиновым двигателем.
Ожидается, что на заводе будет занято около 5000 рабочих.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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