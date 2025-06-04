В Японии начинается финальная стадия испытаний препарата iPS для лечения болезни Альцгеймера

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Киото, 3 июня (Jiji Press). Нруппа японских учёных заявила, что начала финальную стадию клинического испытания по введению пациентам с семейной болезнью Альцгеймера препарата, полученного с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

По словам команды, это первое финальное исследование, проведенное в области разработки лекарств на основе iPS, в котором iPS-клетки используются для выявления новых эффектов новых и существующих препаратов.

В состав группы входят сотрудники Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета (CiRA) и компании Towa Pharmaceutical Co., которая производит и продает дженерики.

В ходе испытаний, начавшихся в мае, команда намерена подтвердить безопасность и эффективность лечения в надежде получить одобрение регулирующих органов.

В 2017 году профессор CiRA Иноуэ Харухиса и другие провели исследование с целью найти соединение, которое снижает уровень бета-амилоида, вызывающего болезнь Альцгеймера, с помощью iPS-клеток.

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