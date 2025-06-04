В Японии начинается финальная стадия испытаний препарата iPS для лечения болезни Альцгеймера
НовостиТехнологии Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Киото, 3 июня (Jiji Press). Нруппа японских учёных заявила, что начала финальную стадию клинического испытания по введению пациентам с семейной болезнью Альцгеймера препарата, полученного с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).
По словам команды, это первое финальное исследование, проведенное в области разработки лекарств на основе iPS, в котором iPS-клетки используются для выявления новых эффектов новых и существующих препаратов.
В состав группы входят сотрудники Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета (CiRA) и компании Towa Pharmaceutical Co., которая производит и продает дженерики.
В ходе испытаний, начавшихся в мае, команда намерена подтвердить безопасность и эффективность лечения в надежде получить одобрение регулирующих органов.
В 2017 году профессор CiRA Иноуэ Харухиса и другие провели исследование с целью найти соединение, которое снижает уровень бета-амилоида, вызывающего болезнь Альцгеймера, с помощью iPS-клеток.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Жить с деменцией
- Потеря иммунорегулирующего белка облегчает болезнь Альцгеймера
- Правительство Японии одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера
- Фармацевтическая компания Eisai подала заявку на одобрение нового лекарства от болезни Альцгеймера в Японии
- Ходьба широкими шагами – отличное средство профилактики деменции
- Миядзаки Тоору и «день, когда кошка доживёт до 30 лет»: белки AIM могут оказаться эффективными при болезни Альцгеймера и других «неизлечимых» болезнях
- C мечтой о регенеративной медицине: прогресс исследований iPS-клеток
- Вдовцы и вдовы в стареющей Японии
- Такимика, 90-летняя инструктор по фитнесу
- Почему японские старики здоровеют с каждым годом, или в движении – жизнь
- Система повторного найма и проблемы трудоустройства людей старше 60-ти
- Старение общества и рост количества ДТП с участием пожилых водителей в Японии: проблемы и пути решения