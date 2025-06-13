Фигуристка Асада Мао откроет школу фигурного катания

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Легенда японского фигурного катания Асада Мао, бывшая чемпионка мира, сообщила, что откроет в Токио академию, чтобы воспитывать следующее поколение фигуристов.

Школа «Академия Киносита Мао» будет тренировать около 10 детей в возрасте от 5 до 9 лет на катке, созданном Асадой (34 года), в городе Татикава, Токио. Открытие запланировано на 1 августа.

«Я буду тщательно инструктировать каждого фигуриста», – заявила Асада на пресс-конференции в Токио, выразив свое желание сделать первые шаги в качестве тренера.

Асада заявила, что на данный момент воздержится от профессиональной деятельности в фигурном катании, чтобы сосредоточиться на тренировках с детьми.

«Я хочу воспитать фигуристов мирового класса», – сказала Асада, добавив, что одна из ее мечтаний – подготовить фигуристов, которые смогут пройти отбор на зимние Олимпийские игры 2034 года.

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