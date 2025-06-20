Температура воздуха во многих районах Японии превысила 35 °C

Новости

Токио, 19 июня (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, во многих районах Японии наблюдался «чрезвычайно жаркий» день с температурой выше 35 градусов по Цельсию, поскольку Японский архипелаг оказался в зоне высокого давления.

Температура воздуха достигла 36,9 градуса в городе Тадзими префектуры Гифу, 36,7 градуса в городе Кирю префектуры Гумма и в городе Хита префектуры Оита, а также 36,5 градуса в городе Симанто префектуры Коти.

В крупных городах самая высокая температура за день составила 33,5 градуса в токийском районе Тиёда, 36,3 градуса в городе Нагоя, 36,1 градуса в городе Киото, 33,7 градуса в городе Осака и 32,6 градуса в городе Фукуока.

Агентство призывает людей принять меры предосторожности против теплового удара, поскольку 20 июня вновь ожидается жара, характерная для середины лета.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме