Президент Международного уголовного суда Аканэ критикует санкции США

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Председатель Международного уголовного суда Томоко Аканэ раскритиковала санкции президента США Дональда Трампа против этого суда, базирующегося в Гааге.

«Санкции оказали влияние на третьи страны, и они нарушают международное право», – заявила она 27 июня японским интернет-СМИ.

«Система МУС, основанная на верховенстве права, которую международное сообщество развивало на протяжении многих лет, может рухнуть», если санкции сохранятся, добавила она.

МУС начал официальное расследование предполагаемых военных преступлений военнослужащих США в Афганистане. Суд также выдал ордера на арест, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эти действия вызвали гнев США, которые не являются членом МУС.

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