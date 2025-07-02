Средняя температура в июне в Японии была самой высокой за всю историю наблюдений
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Токио, 1 июля (Jiji Press). Средняя температура в Японии в июне оказалась на 2,34 градуса Цельсия выше обычной, что стало самым высоким показателем за этот месяц с момента начала наблюдений в 1898 году, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Во многих районах страны столбик термометра достигал отметки 35 градусов по Цельсию и выше, особенно в середине июня.
«Мы не ожидали, что атмосферные условия, характерные для середины лета, появятся так рано, а разница с нормой будет столь большой, – сказал Оикава Ёсинори, глава Центра информации об экстремальных климатических явлениях агентства. – Мы можем сказать, что это аномально высокая температура».
Оикава предупредил, что средняя температура в июне-августе может быть такой же рекордно высокой, как в последние два года. Он призвал людей принять меры для предотвращения теплового удара.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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