В Японии сообщили о проблемах с прогнозированием вулканической активности вулкана Симмоэдакэ

Новости

Токио, 9 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство заявило, что не может предоставить прогноз вулканической активности вулкана Симмоэдакэ в юго-западном регионе страны после недавней серии извержений.

С конца июня на горе Кирисима, расположенной в хребте Миядзаки и Кагосима, наблюдается усиление вулканической активности. Чтобы ограничить доступ к горе, агентство повысило уровень вулканической опасности с 2 до 3.

23 июня в ходе обследования на месте было обнаружено увеличение выбросов вулканического газа после извержения, наблюдавшегося днём предыдущего дня. 3 июня вулканический дым поднялся на высоту 5000 метров над кратером. Предыдущее извержение вулкана наблюдалось в июне 2018 года.

Агентство 8 июня сообщило, что вулканический пепел, собранный в основном Национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST), содержал очень небольшое количество частиц, которые можно считать свежим магматическим веществом, образовавшимся вскоре после начала извержений.

Однако анализ образцов, собранных в этом месяце, показал, что количество пепла увеличилось примерно на 3%, добавило агентство.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме