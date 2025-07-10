В Японии сообщили о проблемах с прогнозированием вулканической активности вулкана Симмоэдакэ
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство заявило, что не может предоставить прогноз вулканической активности вулкана Симмоэдакэ в юго-западном регионе страны после недавней серии извержений.
С конца июня на горе Кирисима, расположенной в хребте Миядзаки и Кагосима, наблюдается усиление вулканической активности. Чтобы ограничить доступ к горе, агентство повысило уровень вулканической опасности с 2 до 3.
23 июня в ходе обследования на месте было обнаружено увеличение выбросов вулканического газа после извержения, наблюдавшегося днём предыдущего дня. 3 июня вулканический дым поднялся на высоту 5000 метров над кратером. Предыдущее извержение вулкана наблюдалось в июне 2018 года.
Агентство 8 июня сообщило, что вулканический пепел, собранный в основном Национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST), содержал очень небольшое количество частиц, которые можно считать свежим магматическим веществом, образовавшимся вскоре после начала извержений.
Однако анализ образцов, собранных в этом месяце, показал, что количество пепла увеличилось примерно на 3%, добавило агентство.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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