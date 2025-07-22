47% избирателей для принятия решений о голосовании используют социальные сети и видео
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Токио, 21 июля (Jiji Press). По данным экзитпола, проведенного Jiji Press, 46,9% респондентов обращались к социальным сетям и сайтам обмена видео в поисках информации при принятии решения о том, за какую партию голосовать на выборах в Палату советников Японии 20 июля.
При этом число тех, кто вообще не пользовался такими услугами или пользовался ими очень редко, составило 50,0%.
Из тех, кто воспользовался социальными сетями и сайтами обмена видео, наибольшая доля (23,9%) отдала голоса по пропорциональному представительству за Сансэйто – небольшую партию, которая заметно расширила свое присутствие в верхней палате в ходе выборов.
Далее следует Демократическая партия для народа с 16,5%, за ней следуют Либерально-демократическая партия с 11,5%, Рэйва Синсэнгуми с 8,8% и Консервативная партия Японии с 8,2%.
Доля Конституционно-демократической партии Японии составила 7,0%, Японская инновационная партия – 5,9%, политической организации Team Mirai – 4,4% и Комэйто – 3,7%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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