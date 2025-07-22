По результатам выборов в верхнюю палату парламента Японии вошло рекордное количество женщин
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Токио, 21 июля (Jiji Press). В ходе воскресных выборов в Палату советников были избраны сорок две женщины, что стало рекордным показателем для верхней палаты парламента Японии.
Число женщин-кандидатов достигало 152, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Из них были избраны 27,6%, что превышает показатель успешности среди кандидатов-мужчин (22,4%).
Женщины составили 33,6% от общего числа избранных кандидатов, впервые этот показатель превысил 30%.
Из 42 избранных женщин 27 получили места по округам, а 15 – по системе пропорционального представительства. Предыдущий рекорд – 35 женщин-победительниц – был установлен на предыдущих выборах в Верхнюю палату в 2022 году.
В партийном плане наибольшее количество женщин-победителей было у Конституционно-демократической партии Японии – 12, что составляет 54,5% избранных членов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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