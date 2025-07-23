Партия Сансэйто намерена получить 40 мест в нижней палате парламента
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Токио, 22 июля (Jiji Press). Партия Сансэйто намерена получить около 40 мест на следующих выборах в Палату представителей, нижнюю палату парламента Японии, заявил её лидер Камия Сохэй после убедительной победы партии на выборах в Палату советников 20 июля.
Камия сообщил на пресс-конференции, что Сансэйто планирует выдвинуть около 90 кандидатов, что соответствует уровню, зафиксированному на предыдущих выборах в Нижнюю палату.
Он также обнародовал идею участия в «чём-то вроде коалиционного правительства европейского образца», в состав которого войдут несколько партий, каждая из которых будет иметь около 40-50 мест.
Относительно возможности присоединения к нынешнему коалиционному правительству Либерально-демократической партии и Комэйто или формирования коалиции с другими оппозиционными партиями Камия заявил, что пока ничего не решено.
«Мы хотим создать систему, в рамках которой мы сможем продвигать хотя бы одно предвыборное обещание», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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