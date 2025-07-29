Японские исследователи обнаружили 248 новых геоглифов в Наска

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Осака, 28 июля (Jiji Press). Группа исследователей из Университета Ямагата в Японии объявила об открытии 248 новых геоглифов Наска в Перу.

Исследовательская группа сообщила, что геоглифы, включающие изображения людей, птиц и лам, были нанесены вдоль троп, которыми люди пользовались в древности, причем каждая тропа отображала определённую тему.

В сотрудничестве с IBM группа идентифицировала геоглифы в ходе полевых исследований, проведенных в 2023–2024 годах на участках, выбранных с помощью технологии искусственного интеллекта по аэрофотоснимкам.

Длина многих геоглифов составляет около 10 метров. На одной из дорожек изображены сплошные изображения жрецов, держащих человеческие головы, или только сами головы, а на другой – многочисленные изображения лам.

Исследовательская группа, начавшая работу над рисунками Всемирного наследия в 2004 году, к настоящему моменту идентифицировала в общей сложности 893 геоглифа.

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