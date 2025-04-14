Юмор и реальность в старинных гравюрах: выставка «Отражение эпохи в гравюрах нисики-э: конец периода Эдо и период Мэйдзи глазами художников укиё-э»

Путеводительпо Японии

В Национальном музее истории Японии (г. Сакура, префектура Тиба) до 6 мая будет проходить выставка под названием «Отражение эпохи в гравюрах нисики-э: конец периода Эдо и период Мэйдзи глазами художников укиё-э». Цветные ксилографии нисики-э были ценным источником информации и развлечения для простых людей.

Многообразие японской гравюры

Издатель Цутая Дзюдзабуро, живший в конце XVIII века, представил миру таких популярных художников, как Тосюсай Сяраку и Китагава Утамаро. Сейчас в Японии транслируется исторический сериал национальной телерадиокомпании NHK «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании», посвящённый жизни Цутая – медиамагната Эдо.

В этой связи Национальный музей истории Японии проводит выставку под названием «Отражение эпохи в гравюрах нисики-э: конец периода Эжо и период Мэйдзи», с сообщением о том, что «Нисики-э — не единственные работы Шараку и Утамаро!» Помимо портретов актёров и красавиц авторства Сяраку и Утамаро и изображений знаменитых мест кисти Кацусики Хокусая и Утагавы Хиросигэ, с конца периода Эдо и до эпохи Мэйдзи были популярны сатирические карикатуры, в которых с юмором критиковались социальные условия. На выставке, где представлен широкий спектр подобных работ, посетители смогут не только оценить красочные и исполненные остроумия гравюры нисики-э, но и познакомиться с пояснениями, приоткрывающими связанные с картинами загадки.



На выставке можно увидеть подробные пояснения к картинам

Расшифровка скрытых сообщений

Период Эдо характеризовался строгостью правил, в том числе тех, которые были связаны с контролем издательской деятельности. Запрещено было изображать в картинах актуальные события, особенно какую-либо критику сёгуната. Ближе к концу периода Эдо стали популярны карикатуры, в которых этот запрет обходили, создавая их в виде похожих на загадки метафор со скрытыми посланиями и темами, изображая исторические события, легенды, богов, будд и животных.

Одним из первых образцов этого направления стала картина Утагавы Куниёси 14 года Тэмпо (1843) «Минамото-но Ёримицу в своей усадьбе усмиряет призрак земляного паука» (Минамото-но ёримицу ко-но яката цутигумо ёкай о насу дзу).



«Минамото-но Ёримицу в своей усадьбе усмиряет призрак земляного паука» (Минамото-но ёримицу ко-но яката цутигумо ёкай о насу дзу, Национальный музей истории Японии)

Эта картина основана на легенде о Минамото-но Ёримицу, военачальнике периода Хэйан (794-1192), который победил чудовище Цутигумо, «Земляного паука». Земляной Паук (вверху справа), обернувшийся монахом, призывает злых духов, чтобы мучить Ёримицу и его вассалов, которых прозвали Четырьмя Небесными царями. Поскольку герб на накидке-хаори Урабэ-но Суэтакэ, стоящего перед военачальником, который простёрся на полу, такой же, как у Мидзуно Тадакуни, главы правительства (родзю), возглавлявшего реформы годов Тэмпо в момент издания гравюры, можно догадаться, что на самом деле это и есть Мидзуно, а военачальник Ёримицу на самом деле – 12-й сёгун Токугава Иэёси.

В период Хэйан местных правителей, не подчинявшихся двору Ямато, называли «земляными пауками», цутигумо. Можно предполагать, что на этой картине под видом Цутигумо изображены те, кто был недоволен политикой сёгуната, испытывая репрессии и наказания во время реформ Тэмпо. Жители Эдо стали задаваться вопросами, кто именно подразумевается под Цутигумо, и высказывали разные предположения. Гравюра продавалась очень хорошо, но издатель добровольно отказался от продолжения публикации, опасаясь наказания, однако пиратские копии и имитации продолжали продаваться.

Гравюра-бестселлер с ежедневным тиражом в 1600 экземпляров

В 6 году Каэй (1853), когда прибыли «чёрные корабли» адмирала Перри, в народе широко разошлись картинки «Необыкновенные знаменитые рисунки Укиё Матабэя» (Укиё матабээ мэйга-но кидоку), на которых зажили новой жизнью персонажи, сошедшие с картин Укиё Матабэя, мастера живописи оцу-э, «картин из Оцу», которые были популярными сувенирами и талисманами со станционного города Оцу на тракте Токайдо.

Примерно в то же время умер сёгун Токугава Иэёси, что было значимым политическим событием, вызвавшим общественный резонанс. Распространилась теория, что молодой сокольничий (вверху справа) с надписью кан (かん) на левом рукаве – это 13-й сёгун Иэсада, которого прозвали «князь Кан». Считалось, что бог грома, стоящий справа от него, олицетворяет гром пушек «чёрных кораблей», и люди задавались вопросом, не подразумевается ли под ним адмирал Перри. Говорят, что гравюра продавалась настолько хорошо, что каждый день печаталось по 1600 экземпляров.



Утагава Куниёси, «Необыкновенные знаменитые рисунки Укиё Матабэя» (Укиё матабээ мэйга-но кидоку, 1853 г., Национальный музей истории Японии)

Поскольку это работа Куниёси, который произвёл большой фурор упоминавшимся сатирическим изображением Минамото-но Ёримицу, её, похоже, интерпретировали как сатиру, но на самом деле, вероятно, это изображение актёра. Картины с изображением актёров были запрещены во время реформ Тэмпо, и даже в конце периода Эдо, когда ограничения были смягчены, указывать имена актёров на гравюрах всё ещё было нельзя, поэтому актёров изображали в виде персонажей картинок оцу-э. Первоначально «Кан» как имя сокольничего было отсылкой к Накамуре Кантаро, а главный герой Укиё Матабэй (внизу справа) изображает Итикаву Кодандзи.

Огромный успех, который стал результатом такого недоразумения, стал большой удачей для издателя и Куниёси, но радость, вероятно, была недолгой, поскольку сёгунат всё равно приказал изъять картину из печати, хотя в ней и не было никакого сатирического подтекста. В любом случае, нельзя не восхищаться столь развитым воображением людей периода Эдо с его строгими правилами, и художественным талантом художников, которые питали это воображение.

Намадзу-э, «изображения сомов», посвящённые землетрясениям

Важнейшими темами гравюр нисики-э были также стихийные бедствия, эпидемии и войны. Сохранилось множество произведений, изображающих связанные с этой тематикой явления в юмористической форме.

В годы Ансэй (1854-1860) в конце периода Эдо по всей Японии произошла серия крупных землетрясений. В частности, во 2 году Ансэй (1855) Эдо пострадал от Землетрясения в Эдо годов Ансэй магнитудой 7 баллов, которое привело к значительным разрушениям. В то время бытовало поверье, будто бы землетрясения вызывает бесчинствующий сом, обитающий в глубине земли, и создавалось множество «изображений сомов», намадзу-э.



Слева: «Орудия сома-Бэнкэя» (Бэнкэй намадзу догу, 1855); справа: «Драка с сомом» (Намадзу-но кэнка, 1855) (коллекция Национального музея истории Японии)

Гравюра «Орудия сома-Бэнкэя», опубликованная во 2 году Ансэй, является пародийной отсылкой к «семи видам оружия Бэнкэя». Говорят, что могущественный воин Бэнкэй, вассал Минамото-но Ёсицунэ, живший в конце периода Хэйан, всегда носил с собой семь видов оружия, в том числе нагината и «медвежью лапу» кумадэ. На гравюре сом, облачённый в доспехи, несёт инструменты плотника и штукатура: пилу, молоток, топор и т. п. Гравюра представляет собой сатиру на строительные компании, процветающие за счёт бума строительства, когда множество людей пострадали от землетрясения.

«Драка с сомом» – уникальная гравюра, изображающая сценку, в которой две «ночные орлицы» (проститутки) пинают сома, одетого в кимоно, как человек. Дешёвые проститутки, завлекавшие клиентов у складов кура, лишились привычных мест промысла и вымещают свою злобу на соме.

Плотник пытается их примирить, говоря, что отстроит склад заново, а торговец, которому принадлежит разрушенный склад, наоборот, подначивает: «Наподдайте ему ещё!». В правом верхнем углу позади виден вызванный землетрясением Пожар с пламенеющим лицом, и, словно в защиту своих соплеменников, он просит простить сома. Гравюры нисики-э, показывающие не только вызванные землетрясением разрушения, но и страдания «ночных орлиц», прекрасно выражают настроения того времени.



Вверху – гравюры, посвящённые эпидемии кори; внизу – Утагава Хирокагэ, «Великая битва армий синих рыб» (Аомоно сакана гундзэй оокассэн-но дзу, 1859, слева) и Иноуэ Ясудзи, «Борьба с эпидемией заразы» (Хаяри акуэки тайсан-но дзу, 1886, справа), обе картины посвящены эпидемии холеры (коллекция Национального музея истории Японии)

С конца периода Эдо и до эпохи Мэйдзи свирепствовали такие инфекционные заболевания, как корь и холера. Согласно бытовавшему поверью, гравюры нисики-э могли защитить от болезни. Кроме того, они играли важную роль в передаче информации о профилактике заражения, поэтому на тему каждой из болезней было создано значительное количество картин.

От войны Босин (1868) до эпохи Мэйдзи (1868-1912)

Сёгунат Эдо, просуществовавший 250 лет, рухнул всего через десять с небольшим лет после прибытия Перри. Неспокойную ситуацию того времени показывают гравюры нисики-э, которые и сегодня являются ценными историческими документами.



«Битва насекомых летней ночью» (Нацу-но ёру муси-гассэн, 1868, Национальный историко-этнографический музей Японии)

Гравюра «Битва насекомых летней ночью» (Нацу-но ёру муси-гассэн) изображает войну Босин как битву между насекомыми. Сторона сёгуната показана слева, а сторонники нового правительства – справа. Бабочка в центре, держащая ветку клевера в качестве оружия, символизирует княжество Тёсю (княжество Хаги), а кожеед (кацубусимуси) справа воплощает княжество Тоса, знаменитым продуктом которого был кацуо, тунец бонито. Танцующая в центре стрекоза с сачком в кимоно с узором в виде свечей представляет княжество Айдзу, известное своими «свечами с узором айдзу-э».

Похоже, что многие гравюры укиё-э, созданные в этот период в Эдо, на родине сёгуната, продолжали изображать сёгунат в позитивном ключе даже после того, как ход военных действий начал склоняться в пользу нового правительства. Такие особенности дают представление о чувствах людей Эдо в то время.



Вверху – «картины просвещения» кайка-э. Внизу – Утагава Кунитэру II, «Обзор собрания старых и новых вещей» (Кокон тинбуцу сюран, 1872, (Национальный историко-этнографический музей Японии)

В конце периода Эдо, после заключения торговых договоров с другими странами и открытия портов для иностранных кораблей, обрели популярность картины быта иностранцев ёкохама-э, «картины Йокогамы», а в период Мэйдзи появились красочные гравюры кайка-э, «картины просвещения», получившие название от политического лозунга времён модернизации страны «цивилизация и просвещение» (буммэй-кайка) и изображавшие быстро меняющийся Токио.

Гравюра «Обзор собрания старых и новых вещей» (Кокон тинбуцу сюран), которую создал Утагава Кунитэру II в 1872 году, изображает выставку Юсима Сэйдо, проводившуюся Музейным бюро Министерства образования. В рамках подготовки к Всемирной выставке в Вене в следующем году пригласили экспонентов со всей страны. В центре – золотая сятихоко, мифическое животное, украшающее крышу замка Нагоя, и огромная примитивная саламандра (Cryptobranchoidea) в аквариуме, справа – чучела животных, а слева – доспехи и японские музыкальные инструменты.

Всемирная выставка в Вене 1873 года стала первой всемирной выставкой, в которой приняла участие Япония. Особенно интересно оценить эти гравюры нисики-э, которые можно считать своего рода японской поп-культурой того времени, в год проведения выставки Osaka-Kansai Expo 2025.



На выставке также представлены работы гениального Каванабэ Кёсая, оказавшего огромное влияние на поп-культуру. Слева – «Празднование морской безопасности на десять тысяч поколений» (Кайдзё андзэн бандай котобуки) (1863), а справа — «Правдивое изображение живого дикого тигра, никогда не виданного ни в старину, ни сейчас» (Кондзяку микэн икимоно моко-но синдзу, 1860, Национальный историко-этнографический музей Японии)



Национальный историко-этнографический музей Японии в парке руин замка Сакура

Национальный историко-этнографический музей Японии, выставка «Отражение эпохи в гравюрах нисики-э: конец периода Эдо и период Мэйдзи глазами художников укиё-э»

Адрес: 117 Jonaicho, Sakera-shi, Chiba Pref.

117 Jonaicho, Sakera-shi, Chiba Pref. Период проведения мероприятия: 25 марта – 6 мая 2025 г.

25 марта – 6 мая 2025 г. Часы работы: с 9:30 до 17:00 (вход закрывается за 30 минут до закрытия)

с 9:30 до 17:00 (вход закрывается за 30 минут до закрытия) Закрыто: понедельник (если понедельник является государственным праздником, музей будет открыт, а выходной перенесён на следующий день)

понедельник (если понедельник является государственным праздником, музей будет открыт, а выходной перенесён на следующий день) Входная плата: 1000 йен для взрослых, 500 йен для студентов университетов, бесплатно для учащихся старших классов и детей младшего возраста.

1000 йен для взрослых, 500 йен для студентов университетов, бесплатно для учащихся старших классов и детей младшего возраста. Как добраться: 15 минут на автобусе Chiba Green Bus от станции JR Сакура, 5 минут на автобусе Chiba Green Bus от станции Кэйсэй Сакура

Сбор информации, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Вход на выставку «Отражение эпохи в гравюрах нисикиэ: конец периода Эдо и период Мэйдзи глазами художников укиё-э»