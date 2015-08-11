Названия некоторых животных в английском языке ранее относились к мифическим существам. Так, гигантский индонезийский варан по-английски называется «Komodo dragon», то есть «комодский дракон», напоминая о сказочном огнедышащем пресмыкающемся. Исследователи назвали найденную в Южной Америке летучую мышь-кровососа «вампиром», по аналогии со сверхъестественными существами из европейских легенд, и лишь позже летучие мыши прочно вошли в мифологию, связанную с вампирами. Так и некоторые из японских мифических животных называются так же, как и реальные животные.

Тапиры, поедающие кошмары

Рисунок баку кисти Хокусая (1760–1849)

Мифическое животное баку имеет слоновий хобот, глаза носорога, коровий хвост, тигриные лапы и туловище медведя. Легенды о нём имеют китайское происхождение, но способность поглощать дурные сновидения характерна только для Японии. Китайский баку мог только отпугивать злые силы.

В новогодний период важным предвестником благополучия в Новом году считается хацуюмэ, или первый сон, и чтобы обеспечить благоприятные сновидения, многие японцы в период Эдо (1603-1868) старались заручиться помощью баку. Так, одним из ритуалов, уберегающим от ночных кошмаров в будущем году, было подкладывание под изголовье спящего нарисованный такарабунэ – «корабль сокровищ» Семи богов счастья, а чтобы обеспечить ещё большую защиту, на парусе корабля изображали баку или иероглиф, обозначающий это животное (獏).

В современном японском языке тапир носит название баку ввиду сходства длинного носа тапира со слоновьим хоботом, но записывается обычно не иероглифом, а слоговой азбукой (バク). Тем не менее, сходство имён привело к тому, что тапирам в народном воображении приписывалась способность поедать сны, подобно тому, как на образ летучей мыши наложился миф о вампирах.

Жираф, приносящий удачу

Изображение жирафа, подаренного императору Юнлэ

Другое мифическое животное, пришедшее в Японию из Китая, кирин (麒麟), напоминает единорога. Он является одним из четырёх основных священных животных китайской мифологии, наряду с драконом, фениксом и черепахой. Поскольку кирин ассоциируется с прозорливостью и талантом, словом кириндзи, «ребёнок-кирин», в Японии называют детей-вундеркиндов, обладающих особыми способностями. Известность в Японии кирин приобрел в качестве логотипа и названия пивной компании «Кирин».

Согласно легендам, кирин появляется редко, и его видят тогда, когда появляется совершенномудрый государь, поэтому, когда в XV веке мореплаватель и путешественник Чжэнь Хэ (1371-1435) привёз в Китай из Африки жирафа, император Юнлэ (1360-1424), увидев в экзотическом животном сходство с мифическим зверем кирин (кит. цилинь), использовал его для легитимизации своего правления. Поскольку он сам пришёл к власти в результате мятежа, такая поддержка оказалась очень кстати.

По этой причине жирафы называются кирин в Японии и гирин в Корее. В самом же Китае это название со временем трансформировалось, и африканское животное называется чанцзинлу (長頚鹿), буквально «длинношеий олень».

Заклинатели дождя защищают замки

Фигура сятихоко на крыше Осакского замка

Третье легендарное животное – сятихоко. Иногда это название сокращают до сяти. Это морское существо с телом рыбы и головой тигра. Иероглиф, обозначающий сятихоко (鯱) как раз и состоит из элементов «рыба» (魚) и «тигр» (虎). Изображения этого животного часто украшают крыши японских замков – например, в Нагое и Осаке. Считалось, что сятихоко могут призывать дождь и, соответственно, бороться с опустошающими пожарами.

Морское животное косатка семейства дельфиновых также называется по-японски сяти и обозначается тем же иероглифом. Косаток почитали айну и другие северные народы, приписывая им сверхъестественные способности, подобные управлению погодой у мифического животного сяти. Точная связь между названиями этих двух животных, мифического и реального, неясна, но сейчас они имеют одинаковые устную и письменную форму названия.

Фотография фигуры сятихоко предоставлена пользователем Flickr jsteph

(Статья на английском языке опубликована 24 марта 2015 г.)