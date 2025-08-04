Второй сын лидера «Аум Синрикё» официально признан главой организации-преемницы «Алеф»

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Токио, 4 августа (Jiji Press) — Агентство общественной безопасности и разведки Японии официально признало второго сына Мацумото Тидзуо, бывшего лидера ликвидированной секты судного дня «Аум Синрикё», руководителем основной организации-преемницы «Алеф», говорится в официальном бюллетене, опубликованном 4 августа.

Имя 31-летнего сына Мацумото, выступавшего под именем Асахара Сёко и казненного в 2018 году, вошло в запрос ведомства о применении административных мер в отношении «Алеф», сообщается в бюллетене.

В прошлом месяце в своем ходатайстве о принятии мер в соответствии с законом о контроле над организациями, совершившими акты неизбирательных массовых убийств, агентство указало, что сын осуществляет руководство «Алеф», принимая участие в процессах принятия решений. По данным ведомства, 66-летняя супруга Мацумото оказывает сыну поддержку в качестве наставницы.

В заявлении, поданном в Комиссию по проверке общественной безопасности, агентство отметило, что примерно с 2014 года сын играет ключевую роль в решении связанных с «Алеф» вопросов, включая назначение руководителя, применение наказаний к членам организации, ведение судебных дел и подготовку отчетов для властей.

Ведомство также указало, что сын выступает с проповедями перед старшими членами, проводит важные религиозные обряды и занимается написанием публикаций.

Агентство общественной безопасности потребовало продолжить запрет на использование всех или части 16 объектов по стране, а также на получение пожертвований. Впервые дом сына и супруги в городе Косигая префектуры Сайтама был признан «новым объектом Косигая», и было выдвинуто требование запретить новые приобретения или аренду земельных участков и зданий в 12 префектурах, включая Токио, Айти и Осака, где располагаются объекты организации.

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