Япония одобрила снижение цены на препарат от болезни Альцгеймера «Леканемаб»

Токио, 6 августа (Jiji Press). Комиссия Министерства здравоохранения Японии одобрила план по снижению м на 15 процентов в Японии цены на Lecanemab, препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный японской фармацевтической компанией Eisai Co. и американским партнером в этой отрасли Biogen Inc.

Это решение основано на оценке Центрального медицинского совета социального страхования, в которой отмечена низкая экономическая эффективность препарата, используемого для лечения деменции, вызванной болезнью Альцгеймера.

Цена препарата будет снижена до 97 277 иен за флакон 500 миллиграмм. Дозировка рассчитывается исходя из веса. Например, для пациента весом 50 килограммов годовые расходы сократятся примерно с 2,98 млн йен до 2,53 млн йен.

«Леканемаб» считается инновационным препаратом, поскольку он удаляет аномальные белки, которые накапливаются в мозге пациентов, и, как ожидается, замедляет прогрессирование заболевания.

На такие лекарственные препараты распространяется система, которая корректирует цены на них на основе экономической эффективности для дорогостоящих препаратов или препаратов, спрос на которые очень высок.

