Индекс Nikkei впервые превысил отметку 43 000 пунктов

Токио, 13 августа (Jiji Press). Средний индекс японских акций Nikkei 225 впервые поднялся выше отметки 43 000 пунктов, показывая исторический максимум два дня подряд.

Индекс вырос на 556,50 пункта, или 1,30%, по сравнению с 12 августа, составив 43 274,67, превысив свой предыдущий рекордный максимум закрытия в 42 718,17, зафиксированный 12 августа. Более широкий индекс TOPIX на Токийской фондовой бирже вырос на 25,54 пункта, или 0,83%, до 3091,91, что также является историческим максимумом. Оба индекса показали рост шестой торговый день подряд.

Основные фондовые индексы США выросли 12 августа, поскольку опубликованный в тот же день индекс потребительских цен в США за июль в целом соответствовал прогнозам инвесторов, что ещё больше укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система США возобновит снижение процентных ставок в сентябре.

Токийский рынок последовал его примеру, при этом широкий спектр секторов, таких как производители оборудования для производства микросхем и компании, связанные с искусственным интеллектом, привлекали покупателей. Как и 12 августа, покупки были сосредоточены на акциях компаний с высокой капитализацией. «Основными покупателями (на токийском рынке) остаются зарубежные игроки», – сообщил представитель компании, связанной с ценными бумагами банков.

По словам брокеров, ранний сценарий снижения процентной ставки в США, по-видимому, повысил толерантность иностранных инвесторов к риску и подтолкнул их к вложению в японские акции.

