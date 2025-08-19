[Видео] Японские белки в городе Сэндай ищут прохлады

Фото/Видео Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В условиях продолжающейся сильной жары в аквариуме «Сэндай Уми-но мори» каждое утро японским белкам дают кубики льда со вмороженными в них грецкими орехами и яблоками. Посетители могут наблюдать, как белки ловко достают лёд и с удовольствием угощаются. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

животные Jiji Press