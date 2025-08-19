[Видео] Японские белки в городе Сэндай ищут прохлады
В условиях продолжающейся сильной жары в аквариуме «Сэндай Уми-но мори» каждое утро японским белкам дают кубики льда со вмороженными в них грецкими орехами и яблоками. Посетители могут наблюдать, как белки ловко достают лёд и с удовольствием угощаются. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
