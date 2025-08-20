Япония примет участие в обеспечении гарантий безопасности Украины
Токио, 19 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что его страна примет участие в предоставлении Украине гарантий безопасности, чтобы удержать Россию от нового вторжения.
«Мы тщательно обсудим, что может и должна сделать наша страна, в том числе с точки зрения законов и возможностей, и сыграем соответствующую роль», – заявил Исиба журналистам в офисе премьер-министра в Токио.
Премьер-министр сделал это заявление после того, как президент США Дональд Трамп упомянул о таких гарантиях безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, поддерживающими Украину, в Вашингтоне 18 августа. По словам Трампа, президент России Владимир Путин заявил о своей готовности согласиться на гарантии безопасности для Украины.
По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, присутствовавшего на встрече, в предоставлении гарантий безопасности будут участвовать 30 стран, включая Японию.
Исиба не уточнил, каким образом Япония будет участвовать, заявив: «Мы ещё не на той стадии, когда можем предоставить подробности».
