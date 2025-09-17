Suzuki Motor впервые представит в Японии свой электромобиль Vitara в январе следующего года
Токио, 16 сентября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. сообщила, что выпустит свой первый электромобиль e Vitara в Японии 16 января 2026 года.
Электрический внедорожник будет стоить от 3 993 000 йен. Это первая из шести моделей электромобилей, которые автопроизводитель планирует представить в Японии к концу 2030 финансового года, чтобы пополнить свой рынок электромобилей.
Президент Судзуки Тосихиро заявил на пресс-конференции в Токио, что этот шаг – «часть нашей стратегии по предложению разнообразных вариантов, соответствующих особенностям различных регионов и рынков». «Я уверен, что e Vitara станет моделью, которая откроет новые рынки».
Компактный внедорожник будет доступен в двух вариантах: с приводом на два колеса и полным приводом. Версия с приводом на два колеса обеспечивает запас хода более 400 километров на одной зарядке благодаря литий-железо-фосфатному аккумулятору, который считается более безопасным и недорогим по сравнению с обычными аккумуляторами.
e Vitara, уже продающуюся на европейском рынке, планируется представить в Индии.
