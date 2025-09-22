Усиление мер против токурю приносит надежды — реорганизация и «если функционирует, то весьма результативно» — интервью с бывшим руководителем Национального полицейского агентства Цуюки

Новости

Токио, 21 сентября (Jiji Press) — В связи с «анонимными текучими преступными группами (токурю)», слабо связанными через социальные сети и совершающими специальные мошенничества и другие преступления, власти планируют провести в октябре реорганизацию, направленную на усиление функций сбора и анализа информации для выявления зачинщиков и создание специальных следственных подразделений. Перед этим бывший руководитель Национального полицейского агентства Цуюки Ясухиро дал интервью агентству Jiji Press, подчеркнув важность мер против токурю и выразив сильные надежды, что «если (реорганизация) будет функционировать, то принесет значительные результаты».

Бывший руководитель Цуюки подчеркнул, что «суть борьбы с организованной преступностью заключается в аресте ключевых фигур и обезвреживании организаций». Он рассказал, что в отношении организованных преступных группировок успешно проводились интенсивные операции против их лидеров и других ключевых членов, что привело к ослаблению этих группировок.

С другой стороны, токурю, использующие приложения с высоким уровнем секретности и вербующие исполнителей через социальные сети, имеют неясную организационную структуру и ключевые фигуры, и он категорично заявил, что «прежние методы не работают». Он сказал, что помимо усиления пресечения преступлений, которые служат источником средств для токурю, таких как специальные мошенничества, отмывание денег и ограбления, необходимо широко собирать и анализировать информацию, полученную в ходе расследований, чтобы выявить существование зачинщиков и руководителей.

Поэтому он оценил нынешнюю реорганизацию как «межведомственную инициативу, которая имеет смысл», включающую создание в Национальном полицейском агентстве нового отдела для сбора и анализа информации со всей страны и создание в Столичном полицейском управлении «штаба мер», который будет заниматься выбором объектов расследования и разработкой стратегий ареста. Он также высоко оценил создание в Столичном полицейском управлении специального следственного подразделения «Специального следственного отдела» с 450 сотрудниками, специализирующегося на расследованиях токурю, и системы командирования следователей из полицейских управлений по всей стране, выразив надежды: «Думаю, это принесет значительные результаты. Это действительно точная политика».

Однако проблемы остаются. Одна из них — «стена границ», которая стоит на пути расследований токурю, действующих из-за рубежа. Бывший руководитель Цуюки указал на важность сотрудничества с правоохранительными органами стран, где расположены базы. Он сказал, что если создать систему окружения через построение постоянного механизма сотрудничества и расширение международных следственных подразделений Национального полицейского агентства, то это «приведет к ослаблению (токурю)».

Он также отметил, что в то время как токурю пользуются преимуществами технологических инноваций, таких как приложения с высоким уровнем секретности, нынешние рамки контроля через перехват сообщений предназначены для традиционных телефонов и электронной почты, и «реальность опережает, а правовая система не поспевает».

Усиление мер по предотвращению ущерба от преступлений токурю также важно. В качестве примера он привел случай с Facebook и Instagram, которые работали над сокращением мошеннических объявлений, выдающих себя за знаменитостей, и добились положительных результатов. Он сказал, что при создании среды, затрудняющей совершение преступлений, операторы платформ могут усилить меры по обнаружению и предупреждению искусственным интеллектом изображений поддельных ордеров на арест, используемых в специальных мошенничествах, и «можно ожидать сдерживающего эффекта».

Бывший руководитель Цуюки отметил, что методы и системы расследования, а также меры предотвращения ущерба необходимо постоянно пересматривать и совершенствовать. Для достижения истинной эффективности необходимо «правильно видеть суть проблемы» и не поддаваться «прецедентам» и «страху перед общественной критикой».

