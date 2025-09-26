Honda прекращает выпуск роскошных электромобилей

Новости

Нью-Йорк, 24 сентября (Jiji Press). Японская компания Honda Motor Co. заявила о прекращении производства роскошного электромобиля Acura ZDX, разработанного совместно с американским автогигантом General Motors Co.

ZDX производился на заводе GM в США и продавался на североамериканском рынке. Honda прекратила разработку и производство ZDX начиная с модели 2026 года.

Японский автопроизводитель заявил, что это решение отражает замедление спроса на электромобили и другие изменения на рынке.

В последнее время продажи электромобилей в США растут медленнее, занимая менее 10% рынка новых автомобилей. Мера поддержки потребителей, введённая при администрации бывшего президента Джо Байдена, истекает в конце этого месяца, что, вероятно, нанесёт ещё один удар по рынку электромобилей.

Электрический внедорожник Prologue, как ожидается, станет единственным электромобилем, совместно разрабатываемым Honda и GM после последнего шага.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме