В Японии цены на золото впервые превысили 20 000 йен за грамм
Токио, 29 сентября (Jiji Press). Розничные цены на золото в Японии впервые превысили 20 000 йен за грамм, увеличившись вдвое примерно за два года с момента превышения уровня в 10 000 йен в конце августа 2023 года.
Tanaka Kikinzoku Kogyo KK, крупный продавец драгоценных металлов в Токио, установил цену на золото утром 29 сентября на уровне 20 018 йен, что на 78 йен выше, чем в конце прошлой недели. Во второй половине дня цена выросла до 20 133 йен.
Покупка золота, считающегося безопасным активом, ускорилась на фоне ослабления доллара с момента начала второго срока президента США Дональда Трампа в январе. Нью-йоркские фьючерсы на золото, считающиеся мировым эталоном, в этом месяце неоднократно достигали рекордных максимумов, подталкивая рост японского рынка, деноминированного в йенах.
Опасения относительно мировой экономики усилились из-за тарифной политики администрации Трампа, в то время как доверие к американской валюте пошатнулось из-за её давления на Федеральный резерв.
«Рост недоверия к доллару может ещё больше усилить переток инвестиционных средств в золото», – считает Ёсида Сатору, аналитик по сырьевым товарам в Институте экономических исследований Rakuten Securities.
