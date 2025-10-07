В Японии цены на золото впервые превысили 21 000 йен за грамм
Токио, 6 октября (Jiji Press). Розничные цены на золото в Японии впервые превысили 21 000 йен за грамм на фоне ослабления йены и роста фьючерсов на золото в Нью-Йорке.
Компания Tanaka Precious Metal Technologies Co., крупный продавец драгоценных металлов, 6 октября днём установила розничную цену на золото с учётом налогов на уровне 21 039 йен за грамм, что на 857 йен больше, чем днём 3 октября.
6 октября курс йены упал ниже 150 йен за доллар, достигнув самого низкого уровня примерно за два месяца, поскольку ожидания скорейшего повышения процентной ставки Банком Японии снизились после избрания 4 октября Такаити Санаэ, сторонницы смягчения денежно-кредитной политики, на пост председателя правящей Либерально-демократической партии.
Рост фьючерсов на золото в Нью-Йорке отражает опасения по поводу длительной приостановки работы правительства США.
В Японии розничные цены на золото впервые превысили 20 000 йен 29 сентября. На фоне большого количества заказов на покупку компания Tanaka Precious Metal Technologies с 4 октября приостановила продажу золотых слитков весом 20 граммов и менее в своих магазинах.
