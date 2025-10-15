Токийские акции упали на 1241 иену из-за политической неопределённости и обострения американо-китайского противостояния

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press) — На токийском фондовом рынке в понедельник, 14 октября, после трёхдневных праздников преобладали продажи на фоне внутренней политической неопределённости, вызванной выходом партии Комэйто из правящей коалиции, а также обострения торговых трений между США и Китаем, что остудило настроения инвесторов. В ходе торгов индекс Nikkei падал более чем на 1500 иен к уровню пятницы предыдущей недели. По итогам сессии он составил 46 847,32 иены, снизившись на 1241,48 йены. Более широкий индекс TOPIX опустился на 63,60 пункта, или на 1,99%, до 3133,99.

Рынок открылся в мрачной атмосфере после того, как Комэйто объявила вечером в пятницу, 10 октября, о выходе из коалиции с Либерально-демократической партией. Это сообщение последовало за недавним резким ростом котировок на ожиданиях, что новый лидер ЛДП Такаити Санаэ будет проводить активную фискальную и мягкую денежно-кредитную политику. «Структура новой власти стала непредсказуемой», отметили в одной из отечественных брокерских компаний, добавив, что ожидания относительно политики Такаити быстро угасли. В компании по управлению активами заявили: «Продолжение коалиции ЛДП—Комэйто было предпосылкой роста фондового рынка. Теперь, когда она рухнула, инвесторы выжидают, чтобы понять конфигурацию следующей администрации». Кроме того, в тот же день президент США Трамп раскритиковал в социальных сетях Китай, объявивший об усилении экспортного контроля редкоземельных элементов, и сообщил о рассмотрении дополнительных тарифов. Американские акции также резко снизились, что, по словам представителей крупной брокерской компании, создало ситуацию «внутренних и внешних проблем».

14 октября Министерство коммерции Китая объявило о санкциях против американских «дочек» крупного южнокорейского судостроительного концерна, усилив опасения по поводу ухудшения американо-китайского противостояния. На токийском рынке подешевели около 80% бумаг из сегмента Prime. «Темпы роста японских акций были высокими, рынок перегрелся, поэтому негативные факторы вызвали усиленную реакцию», отметили в консультационной инвестиционной компании. По мере усиления склонности к избеганию рисков объём продаж рос, и оборот на площадке Prime превысил 7 трлн йен.

На токийском валютном рынке курс иены поднялся к уровню 151 йены за доллар. На фоне опасений из-за торговых трений США и Китая и внутренней политической неопределённости индекс Nikkei резко снизился, а вместе с ростом риск-аверсии расширились покупки иены как защитного актива. По состоянию на 17:00 курс составлял 151,94–151,96 йены за доллар — на на 90 сен (0,90 йены) выше уровня пятницы предыдущей недели, что означает укрепление иены и ослабление доллара.







