Такаити не посетила святилище Ясукуни во время осеннего праздника
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, новый лидер Либерально-демократической партии Японии, не посетила посвящённое павшим на войне святилище Ясукуни в Токио во время трёхдневного осеннего праздника, который проходил до 19 октября.
Поскольку ожидается, что Такаити будет выдвинута на пост нового премьер-министра страны на внеочередной сессии парламента, которая откроется 21 октября, она, по-видимому, учла возможность того, что её визит в синтоистское святилище повлияет на внешнюю политику.
Соседние страны считают святилище Ясукуни символом милитаризма Японии прошлого, поскольку здесь в том числе чтят память военных преступников класса А, а также погибших на войне граждан страны.
17 октября, в первый день осеннего праздника, Такаити отправила ритуальное подношение тамагуси святилищу. Подношение было оплачено из её собственных средств, на этикетке было написано: «Председатель ЛДП».
Такаити посещала святилище во время весенних и осенних праздников, а также 15 августа в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, в том числе и в то время, когда она занимала министерские посты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Основные сведения о святилище Ясукуни
- Такаити может не посетить Ясукуни во время осеннего праздника
- Такаити Санаэ избрана новым председателем ЛДП — победила Коидзуми во втором туре — 15 октября станет первой женщиной-премьером в истории страны — «Открываем новую эпоху»
- Кандидаты на пост председателя ЛДП: Такаити Санаэ
- Кандидаты на пост лидера ЛДП обсуждают пути обеспечения политической стабильности