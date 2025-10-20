Такаити не посетила святилище Ясукуни во время осеннего праздника

Новости

Токио, 19 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, новый лидер Либерально-демократической партии Японии, не посетила посвящённое павшим на войне святилище Ясукуни в Токио во время трёхдневного осеннего праздника, который проходил до 19 октября.

Поскольку ожидается, что Такаити будет выдвинута на пост нового премьер-министра страны на внеочередной сессии парламента, которая откроется 21 октября, она, по-видимому, учла возможность того, что её визит в синтоистское святилище повлияет на внешнюю политику.

Соседние страны считают святилище Ясукуни символом милитаризма Японии прошлого, поскольку здесь в том числе чтят память военных преступников класса А, а также погибших на войне граждан страны.

17 октября, в первый день осеннего праздника, Такаити отправила ритуальное подношение тамагуси святилищу. Подношение было оплачено из её собственных средств, на этикетке было написано: «Председатель ЛДП».

Такаити посещала святилище во время весенних и осенних праздников, а также 15 августа в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, в том числе и в то время, когда она занимала министерские посты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

