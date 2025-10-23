Япония усиливает поддержку разминирования в Украине
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 октября (Jiji Press) — Правительство Японии провело в Токио международную конференцию по поддержке разминирования в Украине. Участники договорились ускорить помощь за счёт подготовки специалистов по разминированию и инвестиций в развитие соответствующих технологий. Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу подчеркнул: «Это важный элемент комплексного и долгосрочного процесса восстановления и развития Украины».
На конференции японская сторона представила меры по стимулированию экономического восстановления, включая поддержку системы здравоохранения для пострадавших от боевых действий, а также промышленное возрождение и развитие на территориях, очищенных от мин. Япония также отметила необходимость укрепления сотрудничества с третьими странами, имеющими опыт в сфере разминирования, что вылилось в решение о подготовке меморандума о трёхстороннем сотрудничестве с участием Колумбии.
Конференция проводится с 2023 года; нынешний форум стал третьим и впервые прошёл в Японии. В мероприятии приняли участие представители 75 стран и международных организаций. В следующем году председательство перейдёт Европейскому союзу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Заявление Премьер-министра Японии Исибы Сигэру на Международном саммите по поддержке Украины
- Помощь Украине от Японии: текущая ситуация и проблемы
- Рецензия на книгу: реальность агрессивной войны глазами посла в книге «Украинская война и дипломатия» Мацуды Кунинори
- В поддержке Украины «Япония должна взять на себя инициативу»: Мацуда Кунинори, бывший посол Японии в Украине
Россия Украина Jiji Press разминирование восстановление Украины