Япония усиливает поддержку разминирования в Украине

Токио, 22 октября (Jiji Press) — Правительство Японии провело в Токио международную конференцию по поддержке разминирования в Украине. Участники договорились ускорить помощь за счёт подготовки специалистов по разминированию и инвестиций в развитие соответствующих технологий. Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу подчеркнул: «Это важный элемент комплексного и долгосрочного процесса восстановления и развития Украины».

На конференции японская сторона представила меры по стимулированию экономического восстановления, включая поддержку системы здравоохранения для пострадавших от боевых действий, а также промышленное возрождение и развитие на территориях, очищенных от мин. Япония также отметила необходимость укрепления сотрудничества с третьими странами, имеющими опыт в сфере разминирования, что вылилось в решение о подготовке меморандума о трёхстороннем сотрудничестве с участием Колумбии.

Конференция проводится с 2023 года; нынешний форум стал третьим и впервые прошёл в Японии. В мероприятии приняли участие представители 75 стран и международных организаций. В следующем году председательство перейдёт Европейскому союзу.

