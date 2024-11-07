В поддержке Украины «Япония должна взять на себя инициативу»: Мацуда Кунинори, бывший посол Японии в Украине

Российское вторжение в Украину

Прошло почти 1000 дней с момента начал вторжения России в Украину. В интервью Nippon.com Мацуда Кунинори, бывший посол Японии в Украине, который прибыл в Киев ещё до вторжения и недавно завершил свой трёхлетний срок на должности посла, сказал: «Чтобы завершить эту войну и добиться справедливого и прочного мира, Японии необходимо занять активную позицию».

Бывший посол Японии в Украине. Родился в городе Фукуи в 1959 году. Окончил Токийский университет. В 1982 г. поступил в Министерство иностранных дел. Работал советником посольства в России, директором российского отдела Европейского бюро, министром посольства в Израиле, генеральным консулом в Гонконге и послом в Пакистане. Исполнял обязанности посла в Украине с октября 2021 года по октябрь 2024 года.

Ощущение надвигающейся войны перед приездом в Киев

Мацуда Кунинори исполнял обязанности посла в Пакистане, после чего в конце октября 2021 года был назначен послом в Украине. Тогда Россия уже концентрировала войска возле границы с Украиной, вызывая рост опасений в связи с возможностью вторжения.

24 февраля 2022 г. он проснулся незадолго до 4 утра, как будто что-то предчувствовал. Общаясь с Министерством обороны Украины, украинским МВД и с Токио, он увидел из окна второго этажа служебной резиденции яркий след ракеты, прорезавший темноту. «Началось!» – подумал он. Ощущая странное раздражение, он сосредоточился на том, чтобы заниматься делами по заранее намеченному плану.

Когда совсем рассвело, он вышел в сад официальной резиденции, чтобы посмотреть, что происходит в городе, и увидел, что никакой паники нет. Одни горожане с багажом в руках спешили к центральному вокзалу Киева, другие – к станции метро, ​которая стала убежищем, а знакомая женщина выгуливала собаку, как ни в чем не бывало. «Начиналась война, но было очень тихо. У меня было странное ощущение, как будто я смотрю чёрно-белый фильм о другой реальности» – вспоминает он.

Агрессия России против международного сообщества как суть этой войны

В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым на юге Украины. В то время Украина была беспомощна, но её правительство, армия и народ потратили восемь лет на подготовку к новому кризису. Мацуда размышляет: «Это главная причина, по которой народ Украины смог противостоять России. У них была решимость защитить свою родину, культуру, традиции, историю и религию».



Кунинори Мацуда, бывший посол в Украине, во время интервью 25 октября 2024 года в районе Минато, Токио (© Фудзивара Томоюки)

Важнейший момент, отмечает Мацуда, заключается в том, что многие украинцы понимают истинную природу этой агрессивной войны. «Они понимают, что если проиграют эту войну, следующей (целью агрессии) станет Европа. Если смириться с агрессией России, в опасности окажется весь мир».

Для Японии, которая многого достигла благодаря созданному международным сообществом после Второй мировой войны порядку, основанному на верховенстве закона, война в Украине ни в коем случае не является далёким событием. Мацуда отмечает: «Не следует недооценивать ситуацию, воспринимая её как ещё один европейский территориальный спор. Это вооружённый вызов послевоенному порядку, это преступление». Он настаивает на том, что «Япония должна понять истинную природу войны и принять её как свою собственную проблему».

Какую роль играет Япония?

К завершению этой войны прилагают усилия многие страны, и Мацуда подчёркивает важность роли Японии. Одним из примеров является приверженность Японии «Плану победы» и «Формуле мира», которые представил президент Украины Владимир Зеленский.

«План победы» из пяти пунктов был представлен в октябре этого года, он включает формальные процедуры вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Если «План победы» представляет собой методологию прекращения агрессивной войны, то «Формула мира» охватывает 10 тем, включая ядерную безопасность, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, и восстановление территориальной целостности Украины, которые указаны в качестве минимальных условий для установления мира.

Действия Японии в связи с событиями в Украине Февраль 2022 г.: российские войска начали вторжение в Украину. Март 2023 г.: Премьер-министр (в то время) Кисида Фумио совершил неанонсированный визит в Киев и встретился с президентом Зеленским. Май 2023 г.: Зеленский посетил саммит G7 в Хиросиме. Февраль 2024 г.: В Токио прошла японско-украинская конференция по содействию восстановлению экономики. Июнь 2024 г.: Кисида и Зеленский подписали соглашение, определяющее долгосрочную поддержку Украины со стороны Японии. Июнь 2024 г.: В Швейцарии прошёл Саммит мира.

В мае 2023 года президент Зеленский принял участие в Хиросимском саммите «Большой семёрки» и достиг соглашения с лидерами «Большой семёрки» и «Глобального Юга» (общее название для развивающихся стран, в основном расположенных в Южном полушарии) по четырём пунктам. Мацуда Кунинори считает, что «дух Хиросимы» стал вдохновением для создания «Формулы мира». После саммита в Хиросиме официальные лица различных правительств провели ряд обсуждений, благодаря которым удалось организовать мирный саммит в Швейцарии в июне 2024 года, после чего были определены система и средства достижения результатов, представленные в виде «Плана победы».

С другой стороны, Япония не может поставлять оружие. И хотя страна предоставила Украине помощь более чем на 12 миллиардов долларов, её вклад менее заметен, чем военные поставки западных стран. Предоставление летального оружия не разрешено Тремя принципами передачи оборонной техники, однако Япония предоставила Украине бронежилеты, разведывательные дроны и высокомобильные транспортные средства. Мацуда Кунинори приводит также примеры помощи в разминировании, энергетическую и финансовую помощь, и говорит: «Мы всегда поддерживали Украину, исходя из трёх факторов: что Япония может сделать, что Япония в своём качестве должна делать, и что может делать только Япония. В настоящее время мы также начинаем планировать восстановление, реконструкцию и послевоенное экономическое развитие, используя жизнеспособность частного сектора, чтобы Украина могла стать самодостаточной и управлять своей собственной экономикой».

Отправка войск Северной Кореей как фактическое участие в войне

Пока одни прилагают усилия к установлению мира, другие предпринимают попытки осложнить ситуацию. Как сообщили Соединённые Штаты и другие страны, в Россию были отправлены северокорейские войска, которые проходят там военную подготовку. Все страны усиливают готовность к тому, что северокорейские солдаты могут быть использованы в войне против Украины.

Мацуда Кунинори процитировал слова бывшего премьер-министра Кисиды Фумио о том, что то, что сегодня происходит в Украине, завтра может случиться в Восточной Азии, и охарактеризовал нынешнюю ситуацию как демонстрацию того, что это уже начинает происходить.

Отправка Северной Кореей войск означает, что война в Украине связана с проблемами безопасности в Восточной Азии. Нельзя исключать возможность того, что Северная Корея может в будущем употребить в Восточной Азии во зло те технологии и знания, которые получит в ходе этой войны. Мацуда утверждает: «Участие Северной Кореи в войне ставит перед международным сообществом новую проблему. Международному сообществу необходимо детально обсудить, как оказать давление на Россию и Северную Корею».

Слова благодарности от президента Зеленского

«Я хотел бы поблагодарить вас за построение прочных двусторонних отношений (между Японией и Украиной). Наши отношения никогда не были настолько крепкими».

Такими словами президент Зеленский приветствовал посла Мацуду, который в связи с окончанием срока полномочий посетил президентский дворец, чтобы попрощаться. В видео, опубликованном Зеленским в X (ранее Twitter) 3 октября, Зеленский выражает благодарность Японии за роль, которую она сыграла в председательстве G7, и вручает медаль Мацуде.

«Я ощущал, что это огромная честь – не только для меня как отдельного человека. Я воспринимаю это как проявление благодарности Японии и её народу». Президент был не единственным, кто выразил свою благодарность Мацуде. По мере роста угрозы вторжения многие страны закрывали свои посольства в Киеве, и Япония была последней из стран «Большой семёрки», которая воздерживалась от этого. Как величайший комплимент Мацуда будет ценить слова, которые слышал от украинцев в связи с окончанием срока работы: «Он не убежал, а вместо этого встретил вместе с нами то роковое утро 24 февраля».



Мацуда Кунинори, посол Японии в Украине (в то время), на церемонии передачи учебников при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Ирпене, Украина, 26 сентября 2024 г. (предоставлено посольством Японии в Украине)

Мацуда Кунинори изучал русский язык, когда учился в США и в Советском Союзе, дважды работал в посольстве Японии в Москве, в общей сложности на протяжении пяти лет. Он также занимал должность руководителя российского отдела Европейского бюро. Его уважение к России, которая внесла вклад в развитие человечества в различных областях, ещё не полностью утрачено. Как раз поэтому настолько велико возмущение нынешними её действиями. «России был уготован другой путь, и она должна идти другим путём. Она обязана как можно скорее осознать свои ошибки» – говорит Мацуда Кунинори.

Интервьюер: Сумии Косукэ, редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: Мацуда Кунинори, бывший посол в Украине, во время интервью 25 октября 2024 г., район Минато, Токио ((с) редакционный отдел Nippon.com/Фудзивара Томоюки)