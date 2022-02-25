«Большая семёрка» введёт дополнительные жёсткие санкции против России

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Берлин, 24 февраля (Jiji Press). Лидеры Большой семёрки договорились ввести «жёсткие» дополнительные санкции против России после её вторжения в Украину 24 февраля.

«Мы, G7, выдвигаем жёсткие и скоординированные экономические и финансовые санкции, – говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном после онлайн-встречи. – Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества самым решительным образом осудить это нападение», – говорится в заявлении.

Лидеры «Большой семёрки» заявили, что «неспровоцированное и совершенно неоправданное» нападение России на Украину представляет собой «серьёзную угрозу основанному на правилах международному порядку с последствиями, выходящими далеко за пределы Европы».

Призывая Россию немедленно остановить нападение, лидеры заявили, что их страны «едины в нашей поддержке народа Украины».

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