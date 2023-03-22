Кисида прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

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Токио, 21 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своей первой поездки в Украину с момента вступления в должность в октябре 2021 года.

Кисида планирует сообщить Зеленскому, что «Большая семёрка» основных демократий всё так же привержена продолжению помощи Украине и сохранению санкций против России в связи с её вторжением в Украину, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В МИД Японии заявили, что во время встречи с Зеленским Кисида выразит «своё уважение мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту родной страны», а также передаст «солидарность и непоколебимую поддержку» Украине от Японии и G-7.

В ходе переговоров Кисида также «решительно отвергнет агрессию России против Украины и одностороннее силовое изменение статус-кво, а также подтвердит свою решимость отстаивать международный порядок, основанный на верховенстве права», – говорится в сообщении.

Кисида посетил город Буча, где в ходе войны погибло множество мирных жителей. В церкви он возложил цветы и помолился за пострадавших.

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